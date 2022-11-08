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«Даллас» переиграл «Бруклин» благодаря 36 очкам Луки Дончича

«Даллас» переиграл «Бруклин» благодаря 36 очкам Луки Дончича
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 36 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить австралийца Джоша Грина, который набрал 16 очков, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал звёздный американец Кевин Дюрант. На его счету 23 очка, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить двадцать четвёртого номера американского защитника Кэмерона Томаса, который набрал 19 очков, один подбор и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 94
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Финни-Смит - 18, Грин - 16, Хардуэй-младший - 11, Вуд - 6, Клебер - 5, Динвидди - 2, Пауэлл - 2, Баллок, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Бруклин Нетс: Дюрант - 26, Томас - 19, О'Нил - 15, Харрис - 14, Клэкстон - 10, Самнер - 4, Ватанабэ - 3, Симмонс - 2, Карри - 1, Дюк, Ирвинг, Миллз, Моррис, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
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