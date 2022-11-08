«Даллас» переиграл «Бруклин» благодаря 36 очкам Луки Дончича

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 36 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить австралийца Джоша Грина, который набрал 16 очков, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал звёздный американец Кевин Дюрант. На его счету 23 очка, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить двадцать четвёртого номера американского защитника Кэмерона Томаса, который набрал 19 очков, один подбор и две передачи.