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Лукич: за вторую половину матча с «Зенитом» мне не стыдно

Лукич: за вторую половину матча с «Зенитом» мне не стыдно
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (66:76).

«Поздравляю соперника с победой, с тяжёлой победой.

По первой половине нам предстоит серьёзный разговор — столько промазанных бросков, столько ошибок в решениях, это просто непозволительно для команды уровня Единой лиги.

Вторая половина была лучше, был максимальный фокус в атаке. К сожалению, в нескольких моментах снова ошиблись, но, мне кажется, как минимум могли закончить матч с пятиочковым отставанием.

Поражение есть поражение, но за вторую половину мне не стыдно. Надо анализировать, на горячую голову не нужно это делать», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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