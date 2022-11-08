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Энтони Дэвис высказался о 8 поражениях «Лейкерс» в 10 матчах

Энтони Дэвис высказался о 8 поражениях «Лейкерс» в 10 матчах
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Юта Джаз». «Озёнкики» проиграли со счётом 116:139.

«Честно говоря, это какой-то отстой. Нас совершенно не устраивает статистика 2 – 8. Для меня это горькая пилюля, которую я просто не могу проглотить», – сказал Дэвис на пресс-конференции.

На старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» одержали победы лишь в двух встречах, а в восьми матчах калифорнийский клуб терпел поражения. Во встрече с «Джаз» Дэвис стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Энтони набрал 29 очков, а также совершил 4 подбора и отдал 2 результативные передачи.

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