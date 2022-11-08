УНИКС выдал лучший старт в Единой лиге ВТБ в истории клуба

Вчера, 7 ноября, казанский УНИКС одержал восьмую победу в первых восьми матчах чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, подопечные Велимира Перасовича оказались сильнее «Минска» (58:54) и продлили свою победную серию со старта чемпионата до восьми игр. Это лучший показатель в истории клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 22 очка. Ещё девять баллов на свой счёт записал Джален Рейнольдс. Восемь очков набрал Вячеслав Зайцев.
Следующий матч «Минск» проведёт 11 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками минского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится 10 ноября.
УНИКС и ЦСКА возглавляют турнирную таблицу с одинаковым показателем – 8-0.
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