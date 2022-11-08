Дарвин Хэм высказался о проблемах «Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мыслями о проблемах команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Мы хотим изменить этот тон, изменить культуру, чтобы стать одной из тех физических команд, когда соперники будут чувствовать нас. Нам нужно прибавлять и играть лучше. Мы не можем набирать ещё людей, не можем тратить деньги на создание команды. Мы и так уже являемся неоднократными налоговыми нарушителями», — приводит слова Хэма издание ESPN US.



На старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» одержали победы лишь в двух встречах, а в восьми матчах калифорнийский клуб терпел поражения.

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