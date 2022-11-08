Наставник «Лейкерс»: не хочу, чтобы меня окружали эгоисты с пораженческим менталитетом

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об атмосфере внутри команды на фоне неудачного старта в новом сезоне НБА.

«Я не хочу, чтобы меня окружали эгоистичные люди с пораженческим менталитетом, которые не хотят конкурировать друг с другом. Мы должны сплотиться и всегда быть на одной волне, несмотря на то, что происходит. Я всегда видел стакан наполовину полным независимо от обстоятельств. И, чёрт возьми, сейчас моё мышление не изменится. Мы пройдём через эти трудности, и нам будет лучше», — цитирует Хэма ESPN AR.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В прошлом матче «Лейкерс» встречались с «Ютой Джаз» и потерпели поражение со счётом 116:139.

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