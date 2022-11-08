Расселл Уэстбрук рассказал, что думает о проблемах «Лейкерс» на старте сезона
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, что думает о проблемах команды на старте нового сезона. У «озёрников» только две победы после 10 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Приходится играть с теми картами, которые тебе выпали. Случаются всякие вещи, которые могут всё изменить. Это часть игры, часть нашего сезона в НБА», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Лидером является «Юта Джаз». В прошлом матче «Лейкерс» встречались с «джазменами» и потерпели поражение со счётом 116:139. Расселл Уэстбрук в этой встрече набрал 22 очка.
Новость по темеДарвин Хэм: я пришёл в «Лейкерс» не для того, чтобы проигрывать
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:46
-
16:21
-
15:40
-
14:51
-
14:23
-
13:03
-
12:09
-
12:05
-
11:48
-
10:58
-
10:22
-
10:04
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:11
-
06:27
-
00:38
- 7 ноября 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:46
-
20:59
-
20:54
-
19:50
-
19:08
-
18:10
Партнерский контент