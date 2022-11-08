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Расселл Уэстбрук рассказал, что думает о проблемах «Лейкерс» на старте сезона

Расселл Уэстбрук рассказал, что думает о проблемах «Лейкерс» на старте сезона
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, что думает о проблемах команды на старте нового сезона. У «озёрников» только две победы после 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Приходится играть с теми картами, которые тебе выпали. Случаются всякие вещи, которые могут всё изменить. Это часть игры, часть нашего сезона в НБА», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Лидером является «Юта Джаз». В прошлом матче «Лейкерс» встречались с «джазменами» и потерпели поражение со счётом 116:139. Расселл Уэстбрук в этой встрече набрал 22 очка.

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