Перкинс: шансы Леброна стать ещё раз чемпионом в форме «Лейкерс» закончились

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил шансы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» стать чемпионами на фоне неудачного старта команды в новом сезоне.

«Шансы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса выиграть ещё один чемпионат в форме «Лейкерс» закончились. Возможно, для Роба Пелинки пришло время принять кое-какие решения и начать строить будущее. Продолжайте в том же духе, чёрт возьми...» — написал Перкинс в своих социальных сетях.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В прошлом матче «Лейкерс» встречались с «Ютой Джаз» и потерпели поражение со счётом 116:139.

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