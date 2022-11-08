Айзея Томас жёстко высказался о Майкле Джордане

Легендарный защитник «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал высказывания Майкла Джордана, которые экс-игрок «Чикаго Буллз» сделал в документальном фильме «Последний танец». Джордан использовал слово «ненависть», когда речь зашла о Томасе.

«Я смотрел «Последний танец» со своей семьёй, всё шло хорошо. И тут по телевизору появляется этот парень и говорит, что ненавидит меня, и называет меня придурком. Я продолжаю смотреть документальный фильм о том, какой я придурок, но в какой-то момент думаю: «Стоп, пока я не получу публичных извинений, наша вражда ещё долго будет продолжаться, потому что я из западной части Чикаго», — приводит слова Томаса Eurohoops.

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