О’Нил объяснил, почему после первой игры с Майклом Джорданом изменил мнение о нём

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил вспомнил, как впервые сыграл с легендарным Майклом Джорданом. По словам Шакила, ранее через него никто не забивал сверху, но, как он быстро понял, Джордану это по силам.
«Когда я впервые сыграл с ним, то был в ужасе. Сначала я думал, что это просто Джордан. Ведь в старших классах, в колледже, через меня никому не удавалось делать данки. Но в тот момент я подумал: «Этот чувак, наверное, мог бы прямо сейчас сделать данк через меня, и я бы оказался в неловком положении. Но когда он сделал бросок. И тут у меня были уже такие мысли: «Ого, да он бог, но как же я и сам близок к богу», — сказал О’Нил на канале Revolt в YouTube.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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