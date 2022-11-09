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Осуждённая в России американка Бриттни Грайнер отправлена в колонию

Осуждённая в России американка Бриттни Грайнер отправлена в колонию
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за контрабанду запрещённых веществ, отправили в колонию. Об этом рассказали её адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о её текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также Посольство США, должны быть уведомлены по факту её прибытия в место назначения», — передаёт слова Благоволиной и Бойкова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Напомним, в августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. По итогам состоявшейся апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора.

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