«Байден готов на крайние меры и жёсткие решения». Суд не стал смягчать приговор Грайнер

Суперзвезда женского баскетбола Бриттни Грайнер ещё в августе получила девять лет за контрабанду наркотиков. После возвращения из США в её багаже пограничники нашли конопляное масло для вейпа. Дело длилось с марта по август и за это время высказались почти что все американские политические и спортивные деятели.
Изначально складывалось ощущение, что баскетбольному сообществу важно, чтобы последовала реакция от Белого дома. И они её добились. Президент США и его администрация несколько раз в неделю комментировали новости по делу олимпийской чемпионки, делая параллельно оптимистичные заявления по поводу потенциального обмена.
В начале августа Химкинский городской суд вынес окончательный вердикт — девять лет тюрьмы и 1 миллион рублей штрафа. Сразу после шокирующей для западной общественности новости (в США считают Грайнер «незаконно задерженной») представители Госдепартамента США связались с российскими коллегами. МИД России подтвердил переговорный процесс, и казалось, что обмен будет очень скорым. Но Бриттни по-прежнему находится в СИЗО, располагающимся на территории ИК-1 в подмосковном населённом пункте Новое Гришино.
Бриттни Грайнер
Фото: РИА Новости
Адвокаты Грайнер ещё в августе сделали заявление о подаче апелляции. В результате 25 октября в Московском областном суде состоялось заседание, которое могло изменить приговор баскетболистке. Защита настаивала на том, что он чрезмерно жёсткий и за подобное обычно дают условные сроки, но никак не девять лет тюрьмы. В результате суд оставил приговор в силе, не изменив его.
«Мы разочарованы тем, что суд не нашёл возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России.
Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для неё значение», – говорила после адвокат Мария Благоволина.
Бриттни Грайнер
Фото: РИА Новости
Грайнер тоже выступила с заявлением.
«Это был очень болезненный опыт. Я долго ждала первого заседания суда и получила девять лет за преступление, в котором я едва превысила допустимый показатель. Мне непонятно решение первого суда дать на год меньше максимума, когда я здесь уже почти 8 месяцев, а люди с более тяжкими преступлениями получили меньше, чем дали мне.
Я очень надеюсь, что суд изменит этот приговор, потому что это было крайне тяжело и очень сильно повлияло на мою психику. Я находилась вдали от членов моей семьи и не могла общаться с ними», – заявила Грайнер.
Игроки НБА по очереди выступают с заявлениями в поддержку баскетболистки сборной США. Но после приговора глава лиги Адам Сильвер понимающе развёл руками: говорить и поддерживать Грайнер лига продолжит, но вот большой пользы от этого пока нет.
«Мы открыто заявляли, что она заслуживает освобождения. Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, сейчас любое наказание является совершенно несправедливым.
Конечно, нужно освободить всех, кто находится в её положении. Мы обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали, что сказал об её заключении Стеф Карри в первом матче сезона.
Честно говоря, мы делаем всё возможное, продолжаем привлекать внимание к её ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно её семью, но я не уверен, что мы можем сделать ещё что-то сейчас», – сказал Сильвер.
Уже поздно вечером по московскому времени пришло сообщение из Белого дома. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан изложил официальную позицию главы американского государства.
«Мы в курсе новостей из России и знаем, что Бриттни Грайнер будут продолжать незаконно содержать под стражей в невыносимых условиях после того, как сегодня ей пришлось пройти через ещё одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни должна быть немедленно освобождена. В последние недели администрация Байдена-Харрис продолжает взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия для возвращения Бриттни домой, а также для поддержки и защиты других американцев, задержанных в России.
Президент заявил, что готов пойти на чрезвычайные меры и принять жёсткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру. Мы продолжаем поддерживать регулярные контакты с представителями семей», — было написано на официальном сайте Белого дома.
Пока не ясно, что имеется в виду под «чрезвычайными мерами» от Джо Байдена. Но риторика американских чиновников в действительности не сильно изменилась с весны. Практика показывает, что обмены осуждёнными реальны и подобное случалось между США и Россией не так давно. Но также очевидно, что для обмена нужны согласие и удовлетворённость условиями от обеих сторон. А этого пока, судя по всему, не происходит.
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