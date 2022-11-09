«Минимум 90». В «Локо» рассказали, сколько очков их команда должна набирать в каждом матче

Ассистент тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа высказался по поводу предстоящего матча с «Автодором», а также рассказал, сколько очков требует набирать тренерский штаб каждую игру от баскетболистов.
«Хотим выйти на этот матч с тем же настроем, что был у нас в отличной игре с «Автодором». На площадке надо быть очень внимательными – «Енисей» всегда заряжен на жёсткую борьбу и подборы в нападении. Не должны позволять им набирать лёгкие очки и давать вторые шансы в атаке. Мы приехали сюда не для того, чтобы радовать Сибирь и Красноярск.
Кто в «Енисее» самый опасный? Нельзя сказать, что «вон тот парень или этот». Они хороши именно как команда. Играют очень слаженно, грамотно борются за каждый мяч. Поэтому мы должны быть готовыми к тому, что придётся 40 минут сражаться на обоих концах площадки.
Да, именно этого мы и требуем от игроков – активнее бегать, быстрее двигать мяч. Высокий темп даёт возможность легче набирать очки. Эту идею продвигаем с того момента, как пришли в клуб: больше забивать в быстрых отрывах. Перед каждым матчем настраиваем игроков набрать к финальной сирене как минимум 90 очков», — цитирует ассистента пресс-служба клуба.
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