Генеральный менеджер сборной Франции прояснил ситуацию с будущим Томаса Эртеля в команде

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао заявил, что защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Томас Эртель не лишился шансов сыграть за национальную команду. Ранее президент французский федерации баскетбола Жан-Пьер Сьюта говорил, что Эртель больше не вернётся в команду.
«Пока мы не можем об этом говорить. Речь может идти только о настоящем времени. Что касается дальнейших решений, то они будут приняты. Пока его из национальной команды не вычёркивали», — приводит слова Диао L'Équipe.
Напомним, французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в Российской Федерации. Эртель подписал соответствующий документ, но впоследствии заключил контракт с «Зенитом».
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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