В Федерации баскетбола Франции сделали категоричное заявление по игроку «Зенита» Эртелю
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Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель навсегда отстранён от матчей за национальную команду из-за перехода в российский клуб. Об этом рассказал глава Французской федерации баскетбола Жан‑Пьер Сьют.
«Всё кончено. Мы ещё можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но что касается Томаса, которому мы чётко рассказали о таких перспективах, то нет — он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Всё кончено», — приводит слова Сьюта L'Équipe.
Ранее Французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в Российской Федерации. Эртель подписал документ, но после Евробаскета подписал контракт с «Зенитом».
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