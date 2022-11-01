Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Федерации баскетбола Франции сделали категоричное заявление по игроку «Зенита» Эртелю

В Федерации баскетбола Франции сделали категоричное заявление по игроку «Зенита» Эртелю
Комментарии

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель навсегда отстранён от матчей за национальную команду из-за перехода в российский клуб. Об этом рассказал глава Французской федерации баскетбола Жан‑Пьер Сьют.

«Всё кончено. Мы ещё можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но что касается Томаса, которому мы чётко рассказали о таких перспективах, то нет — он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Всё кончено», — приводит слова Сьюта L'Équipe.

Ранее Французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в Российской Федерации. Эртель подписал документ, но после Евробаскета подписал контракт с «Зенитом».

Новость по теме
Названы сроки возвращения в строй травмированного капитана «Зенита» Андрея Зубкова
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022