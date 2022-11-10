Перасович: у УНИКСа неоптимальный состав перед матчем с ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Обе команды на данный момент идут без поражений в регулярном сезоне.



«Нам предстоит матч с одной из лучших команд турнира. К сожалению, у нас неоптимальный состав из-за травм некоторых игроков, но я обещаю, что наша команда в наилучшей форме подойдёт к битве с ЦСКА. Мы сделали выводы из последних не самых успешных для нас игр и постараемся показать в четверг свой лучший баскетбол», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится 10 ноября в Москве. Начало матча – в 19:30 (мск).