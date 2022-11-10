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31 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Детройт»

31 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Детройт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112.

Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший один подбор и пять передач. В составе «Пистонс» наибольшее количество очков набрал защитник Джейден Айви – 19 очков, 10 подборов и 6 передач.

Авторами даблов-даблов в этом противостоянии стали только игроки гостей – вышеупомнятый Айви, а также центровые Айзея Стюарт (12 очков, 10 подборов и одна передача) и Джейлен Дюрен (10 очков, 10 подборов и две передачи).

В следующем матче «Бостон» дома сыграет с «Денвер Наггетс», а «Детройт» на выезде сразится с «Нью-Йорк Никс».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 30, Хозер - 24, Хорфорд - 13, Брогдон - 9, Уайт - 8, Уильямс - 5, Притчард - 4, Корнет - 2, Смарт - 2, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Уильямс
Детройт Пистонс: Айви - 19, Бей - 18, Богданович - 17, Хейз - 16, Стюарт - 12, Дюрен - 10, Джозеф - 4, Диалло - 4, Каннингем - 4, Ливерс - 3, Ноэль - 3, Макгрудер - 2, Багли III, Бейхайм, Бёркс, Ки, Нокс
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