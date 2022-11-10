31 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Детройт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112.
Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший один подбор и пять передач. В составе «Пистонс» наибольшее количество очков набрал защитник Джейден Айви – 19 очков, 10 подборов и 6 передач.
Авторами даблов-даблов в этом противостоянии стали только игроки гостей – вышеупомнятый Айви, а также центровые Айзея Стюарт (12 очков, 10 подборов и одна передача) и Джейлен Дюрен (10 очков, 10 подборов и две передачи).
В следующем матче «Бостон» дома сыграет с «Денвер Наггетс», а «Детройт» на выезде сразится с «Нью-Йорк Никс».
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