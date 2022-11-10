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Трипл-дабл Дюранта принёс «Бруклину» победу над «Нью-Йорком»

Трипл-дабл Дюранта принёс «Бруклину» победу над «Нью-Йорком»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:85.

Самым результативным игроком у «Нетс» стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 29 очков, 12 подборов и 12 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Эдмонд Самнер, который набрал 18 очков, 5 подборов и 1 передачу. Самым результативным у гостей стал форвард Джулиус Рэндл. На его счету 24 очка, 11 подборов и три передачи. Также стоит отметить Ар Джея Барретта, который набрал 14 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

В следующем матче «Бруклин» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Никс» дома примет «Детройт Пистонс».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 85
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Дюрант - 29, Карри - 23, Самнер - 18, Клэкстон - 12, Харрис - 10, О'Нил - 6, Симмонс - 6, Томас - 6, Дюк - 2, Ватанабэ, Ирвинг, Миллз, Моррис, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Барретт - 16, Брансон - 14, Симс - 7, Михайлюк - 6, Фурнье - 6, Топпин - 5, Гримс - 3, Куикли - 2, Хартенштайн - 2, Арчидиаконоу, Килс, Макбрайд, Реддиш, Робинсон, Роуз, Хант
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