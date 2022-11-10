Трипл-дабл Дюранта принёс «Бруклину» победу над «Нью-Йорком»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:85.



Самым результативным игроком у «Нетс» стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 29 очков, 12 подборов и 12 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Эдмонд Самнер, который набрал 18 очков, 5 подборов и 1 передачу. Самым результативным у гостей стал форвард Джулиус Рэндл. На его счету 24 очка, 11 подборов и три передачи. Также стоит отметить Ар Джея Барретта, который набрал 14 очков, сделал четыре подбора и две передачи.



В следующем матче «Бруклин» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Никс» дома примет «Детройт Пистонс».