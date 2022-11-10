30 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:101.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить центрового гостей Энтони Дэвиса, который набрал 21 очко, сделал девять подборов и три передачи.
Лучшей результативностью в составе «Клипперс» отметился лёгкий форвард Пол Джордж – 29 очков, шесть подборов, четыре передачи. Защитник Норман Пауэлл записал в свой актив 18 очков.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома сыграет с «Бруклин Нетс». «Лос-Анджелес Лейкерс» также в родных стенах сразится с «Сакраменто Кингз».
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