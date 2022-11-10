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30 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»

30 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:101.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить центрового гостей Энтони Дэвиса, который набрал 21 очко, сделал девять подборов и три передачи.

Лучшей результативностью в составе «Клипперс» отметился лёгкий форвард Пол Джордж – 29 очков, шесть подборов, четыре передачи. Защитник Норман Пауэлл записал в свой актив 18 очков.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома сыграет с «Бруклин Нетс». «Лос-Анджелес Лейкерс» также в родных стенах сразится с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 29, Пауэлл - 18, Джексон - 14, Кеннард - 13, Моррис - 11, Зубац - 10, Уолл - 10, Мэнн - 7, Батюм - 2, Бостон, Браун, Диабате, Ковингтон, Коффи, Леонард, Престон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 21, Браун - 14, Уэстбрук - 14, Ривз - 8, Беверли - 7, Габриэль - 4, Кристи - 3, Брайант, Джонс, Нанн, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер, Шрёдер
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