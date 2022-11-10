Леброн высказался по поводу своей травмы в матче с «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своего повреждения в игре с «Лос-Анджелес Клипперс».
«Я чувствую себя хорошо. Завтра я сделаю снимки, и тогда появится определённость.
Я люблю жёсткую борьбу, но также я бы хотел, чтобы свисток свистел, когда меня бьют. В сегодняшней игре было четыре эпизода, в которых судьи не усмотрели нарушение», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.
«Лейкерс» уступили «Клипперс» в отчётном матче со счётом 101:114. Для команды Дарвина Хэма это уже девятое поражение в новом сезоне при двух победах. «Лейкерс» занимают предпоследнее место в Западной конференции.
Несмотря на уход с площадки до окончания матча, Леброн набрал 30 очков, став самым результативным игроком в обеих командах. Также на счету Джеймса восемь подборов и пять результативных передач.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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