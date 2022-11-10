Леброн: мне нужно научиться симулировать

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:114) высказался на тему того, что многие нарушения правил, которые совершаются на нём, остаются незамеченными судьями.

«Я люблю жёсткую борьбу, но также я бы хотел, чтобы свисток свистел, когда меня бьют. В сегодняшней игре всего четыре штрафных броска за весь матч. Многие другие игроки, которые часто бросают в прыжке, встают на линию по 9–13 раз за матч.

Мне нужно научиться симулировать. Серьёзно. Мне нужно научиться откидывать голову назад или что ещё, чтобы вставать на линию», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Для команды Дарвина Хэма это уже девятое поражение в новом сезоне при двух победах. «Лейкерс» занимают предпоследнее место в Западной конференции.