Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА: у «Лейкерс» было полгода, и они собрали вот эту команду?

Экс-игрок НБА: у «Лейкерс» было полгода, и они собрали вот эту команду?
Комментарии

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал руководство «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Моя главная претензия в следующем. В клубе прекрасно знают, что в команде нет снайперов, как их не было год назад и за год до этого. Они не попали в плей-офф, и, только вдумайтесь, у них было полгода с апреля по октябрь, а они собрали вот эту команду? Это халатность, просто непозволительно.

Речь не о Леброне, он за скобками. Я в целом о «Лейкерс». Один из величайших клубов, но я смотрю и думаю, что там наверняка есть много людей, которые сидят и думают: «Что мы делаем?» Леброну не нужна отличная команда. Дайте ему просто хорошую команду, и он сам сделает её отличной», — заявил Джефферсон в эфире.

«Лейкерс» в нынешнем сезоне одержали лишь две победы и потерпели девять поражений.

Новость по теме
Эй Смит: «Лейкерс» — тонущий корабль. Я бы обменял и Леброна, и Энтони Дэвиса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022