Экс-игрок НБА: у «Лейкерс» было полгода, и они собрали вот эту команду?

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал руководство «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Моя главная претензия в следующем. В клубе прекрасно знают, что в команде нет снайперов, как их не было год назад и за год до этого. Они не попали в плей-офф, и, только вдумайтесь, у них было полгода с апреля по октябрь, а они собрали вот эту команду? Это халатность, просто непозволительно.
Речь не о Леброне, он за скобками. Я в целом о «Лейкерс». Один из величайших клубов, но я смотрю и думаю, что там наверняка есть много людей, которые сидят и думают: «Что мы делаем?» Леброну не нужна отличная команда. Дайте ему просто хорошую команду, и он сам сделает её отличной», — заявил Джефферсон в эфире.
«Лейкерс» в нынешнем сезоне одержали лишь две победы и потерпели девять поражений.
- 10 ноября 2022
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
-
00:28
-
00:26
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45
-
16:30
-
15:23
-
14:41
-
13:57
-
13:40
-
12:37
-
12:26
-
12:11
-
11:54
-
11:08