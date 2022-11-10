Экс-игрок НБА: у «Лейкерс» было полгода, и они собрали вот эту команду?

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал руководство «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Моя главная претензия в следующем. В клубе прекрасно знают, что в команде нет снайперов, как их не было год назад и за год до этого. Они не попали в плей-офф, и, только вдумайтесь, у них было полгода с апреля по октябрь, а они собрали вот эту команду? Это халатность, просто непозволительно.



Речь не о Леброне, он за скобками. Я в целом о «Лейкерс». Один из величайших клубов, но я смотрю и думаю, что там наверняка есть много людей, которые сидят и думают: «Что мы делаем?» Леброну не нужна отличная команда. Дайте ему просто хорошую команду, и он сам сделает её отличной», — заявил Джефферсон в эфире.



«Лейкерс» в нынешнем сезоне одержали лишь две победы и потерпели девять поражений.