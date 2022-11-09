Эй Смит: «Лейкерс» — тонущий корабль. Я бы обменял и Леброна, и Энтони Дэвиса

Известный баскетбольный эксперт и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» должна кардинально изменить состав, чтобы бороться за чемпионство.

«Забудьте на мгновение об Уэстбруке. Я бы обменял и Леброна, и Энтони Дэвиса. Я осознаю их ценность, и они никуда не денутся. Мы понимаем, «Лейкерс» так не поступят. Леброн по-прежнему крайне ценен, потому что приносит деньги. Что же касается Энтони Дэвиса, то под вопросом стоит его здоровье, но не его игра.

Я бы набрал кучу молодых красавчиков, нескольких пиков и пошёл бы по иному пути. Потому что это тонущий корабль. И он уже не поднимется. Это «Титаник». Он медленно, но верно тонет. Ничего не получится с тем составом, который есть у них сейчас», – сказал Смит в эфире ESPN.

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Леброн танцует на яхте во время тренировки: