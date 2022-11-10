Уэстбрук высказался после четвёртого подряд поражения «Лейкерс»

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук считает, что, несмотря на серию из четырёх поражений кряду, рано поднимать панику вокруг команды.
«Честно говоря, я думаю, что ещё рано волноваться. Впереди у нас долгий сезон. Очевидно, наша цель заключается в том, чтобы в конце регулярного чемпионата завоевать право играть в плей-офф, но нельзя загадывать настолько далеко вперёд. Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящих играх и разбираться с каждым матчем по отдельности», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
В последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:114, потерпев четвёртое поражение кряду.
Всего у «Лейкерс» девять поражений с начала сезона при всего двух победах, команда располагается на предпоследней строчке в Западной конференции.
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