Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уэстбрук высказался после четвёртого подряд поражения «Лейкерс»

Уэстбрук высказался после четвёртого подряд поражения «Лейкерс»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук считает, что, несмотря на серию из четырёх поражений кряду, рано поднимать панику вокруг команды.

«Честно говоря, я думаю, что ещё рано волноваться. Впереди у нас долгий сезон. Очевидно, наша цель заключается в том, чтобы в конце регулярного чемпионата завоевать право играть в плей-офф, но нельзя загадывать настолько далеко вперёд. Сейчас нужно сосредоточиться на предстоящих играх и разбираться с каждым матчем по отдельности», — приводит слова Уэстбрука ESPN.

В последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:114, потерпев четвёртое поражение кряду.

Всего у «Лейкерс» девять поражений с начала сезона при всего двух победах, команда располагается на предпоследней строчке в Западной конференции.

Новость по теме
Экс-игрок НБА: у «Лейкерс» было полгода, и они собрали вот эту команду?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022