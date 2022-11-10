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Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с УНИКСом

Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с УНИКСом
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (92:79).

«Сегодня мы увидели хороший баскетбол в исполнении топ-команд лиги. УНИКС до нашей встречи не потерпел ни одного поражения и сегодня доказывал почему. Они агрессивно оборонялись, как мы и ожидали, и не менее агрессивно атаковали даже без двух ведущих игроков, Мэйкона и Брауна. Наши парни подняли уровень игры во второй половине, особенно в плане созидательности в нападении. Двигаемся дальше, у нас ещё долгая дорога к плей-офф, всё только начинается. Надеюсь, продолжим прогрессировать», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Казанцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. ЦСКА продолжает идти без поражений в регулярном чемпионате.

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