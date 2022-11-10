«Реал» победил действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»

Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде «Реал» принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес», являющийся действующим чемпионом турнира. Встреча закончилась со счётом 94:85 (26:19, 28:24, 15:20, 25:22) в пользу мадридской команды.



Самыми результативным игроками в составе победителей стали лёгкий форвард Габриэль Дек и центровой Венсан Пуарье. Оба принесли своей команде по 13 очков. Кроме того, в активе Дека пять подборов и три результативные передачи. А у Пуарье пять подборов и одна передача. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность показал экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 23 очка, а также девять подборов и одна результативная передача.



В следующем туре соревнований «Реал» в Мадриде сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 17 ноября и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Анадолу Эфес» в следующем туре соревнований сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт в Стамбуле 17 ноября и начнётся в 20:30 мск.