«Реал» победил действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»

Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде «Реал» принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес», являющийся действующим чемпионом турнира. Встреча закончилась со счётом 94:85 (26:19, 28:24, 15:20, 25:22) в пользу мадридской команды.
Самыми результативным игроками в составе победителей стали лёгкий форвард Габриэль Дек и центровой Венсан Пуарье. Оба принесли своей команде по 13 очков. Кроме того, в активе Дека пять подборов и три результативные передачи. А у Пуарье пять подборов и одна передача. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность показал экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 23 очка, а также девять подборов и одна результативная передача.
В следующем туре соревнований «Реал» в Мадриде сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 17 ноября и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Анадолу Эфес» в следующем туре соревнований сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт в Стамбуле 17 ноября и начнётся в 20:30 мск.
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50