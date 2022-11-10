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«Реал» победил действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»

«Реал» победил действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»
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Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде «Реал» принимал турецкий клуб «Анадолу Эфес», являющийся действующим чемпионом турнира. Встреча закончилась со счётом 94:85 (26:19, 28:24, 15:20, 25:22) в пользу мадридской команды.

Самыми результативным игроками в составе победителей стали лёгкий форвард Габриэль Дек и центровой Венсан Пуарье. Оба принесли своей команде по 13 очков. Кроме того, в активе Дека пять подборов и три результативные передачи. А у Пуарье пять подборов и одна передача. У «Анадолу Эфес» лучшую результативность показал экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 23 очка, а также девять подборов и одна результативная передача.

В следующем туре соревнований «Реал» в Мадриде сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 17 ноября и начнётся в 22:45 по московскому времени. «Анадолу Эфес» в следующем туре соревнований сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт в Стамбуле 17 ноября и начнётся в 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Дек - 13, Пуарье - 13, Ханга - 11, Ябуселе - 11, Льюль - 10, Муса - 9, Хезонья - 9, Тавареш - 8, Абальде - 4, Корнели - 4, Родригес - 2, Ндиайе
Анадолу Эфес: Клайберн - 25, Жижич - 17, Мицич - 15, Тейлор - 13, Брайант - 9, Пляйсс - 4, Бьёбуа - 2, Данстон, Ильясоглу, М'Байе, Полонара
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