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Инсайдер объяснил решение «Нетс» не заключать контракт с Име Удокой

Инсайдер объяснил решение «Нетс» не заключать контракт с Име Удокой
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Бывший главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока не возглавил «Бруклин Нетс» из-за своей репутации, которая пошатнулась после недавнего скандала с его участием. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Если бы всё было с чистого листа, если б не было всех этих обстоятельств, Име Удока стал бы главным тренером «Нетс», — сказал Чарания в эфире The Rally.

Главным тренером «Нетс» недавно был назначен Жак Вон.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Удока вывел «Бостон» в финал, где команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. В сентябре этого года стало известно, что «Бостон» отстранил Удоку из-за его интимных отношений с женщиной из персонала команды, что нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.

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