Инсайдер объяснил решение «Нетс» не заключать контракт с Име Удокой

Бывший главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока не возглавил «Бруклин Нетс» из-за своей репутации, которая пошатнулась после недавнего скандала с его участием. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.
«Если бы всё было с чистого листа, если б не было всех этих обстоятельств, Име Удока стал бы главным тренером «Нетс», — сказал Чарания в эфире The Rally.
Главным тренером «Нетс» недавно был назначен Жак Вон.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Удока вывел «Бостон» в финал, где команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. В сентябре этого года стало известно, что «Бостон» отстранил Удоку из-за его интимных отношений с женщиной из персонала команды, что нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 11 ноября 2022
-
13:39
-
12:52
-
12:51
-
12:19
-
11:36
-
11:08
-
10:38
-
09:33
-
09:17
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04