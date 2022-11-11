«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» из одноимённого города обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 84:67.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав-Робертс, набравший 18 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Александр Чадов. 11 очков набрал Дмитрий Хвостов.



В составе «Минска» 14 очков на свой счёт записал Дарол Эрнандес-Зиненко. 13 баллов в активе Кирилла Ситника.



Следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 14 ноября в Москве. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты столичного ЦСКА. «Минск» в следующем туре сыграет в столице Беларуси с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 20 ноября.