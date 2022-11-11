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«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Нижний Новгород» из одноимённого города обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 84:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав-Робертс, набравший 18 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Александр Чадов. 11 очков набрал Дмитрий Хвостов.

В составе «Минска» 14 очков на свой счёт записал Дарол Эрнандес-Зиненко. 13 баллов в активе Кирилла Ситника.

Следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 14 ноября в Москве. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты столичного ЦСКА. «Минск» в следующем туре сыграет в столице Беларуси с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 20 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 ноября 2022, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
84 : 67
Минск
Минск, Беларусь
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 18, Чадов - 13, Хвостов - 11, Бабурин - 8, Личутин - 8, Стребков - 8, Ганькевич - 7, Салаш - 5, Йованович - 4, Понкрашов - 2, Карванен, Лютыч
Минск: Эрнандес-Зиненко - 14, Ситник - 13, Стубеда - 11, Близнюк - 9, Борисевич - 7, Дуду - 5, Паско - 3, Щербаков - 3, Коско - 2, Коратцов, Микульский, Стабровский
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