МБА оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ

Московский МБА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 85:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков. Ещё 14 баллов на свой счёт записал Даниил Касаткин. 12 очков набрал Александр Хоменко.



В составе «Автодора» 17 очков на свой счёт записал Евгений Колесников. 16 баллов в активе Евгения Минченко.



Следующий матч МБА проведёт 16 ноября в Москве. Соперниками московского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с «Самарой» из одноимённого города. Встреча состоится 15 ноября.