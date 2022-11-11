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МБА оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ

МБА оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ
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Московский МБА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 85:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков. Ещё 14 баллов на свой счёт записал Даниил Касаткин. 12 очков набрал Александр Хоменко.

В составе «Автодора» 17 очков на свой счёт записал Евгений Колесников. 16 баллов в активе Евгения Минченко.

Следующий матч МБА проведёт 16 ноября в Москве. Соперниками московского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с «Самарой» из одноимённого города. Встреча состоится 15 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 ноября 2022, пятница. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
85 : 70
Автодор
Саратов, Россия
МБА: Лопатин - 17, Касаткин - 14, Хоменко - 12, Воронов - 10, Клюев - 7, Валиев - 6, Пушков - 6, Якушин - 6, Платонов - 5, Кочергин - 2, Одиноков, Ремизов
Автодор: Колесников - 17, Минченко - 16, Ньюмэн - 12, Ботрайт - 6, Гаррет - 6, Загорац - 5, Николич - 5, Петенев - 3, Печкин, Пранаускис, Цыбиков
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