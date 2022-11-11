Генменеджер клуба НБА: перед дедлайном увидим самые длинные серии поражений в истории НБА
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Генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации на правах анонимности поделился мнением о том, что во второй половине нынешнего сезона некоторые команды будут использовать танкинг, чтобы заработать высокий пик на драфте.
Стоит отметить, что главной звездой драфта НБА – 2023 уже сейчас считается французский форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма. Ожидается, что он будет выбран под первым номером.
«Как только люди в руководстве клубов начнут суетиться перед дедлайном на обмены, мы увидим самые длинные серии поражений в истории НБА. Сразу несколько клубов будут выдавать по 10–15 поражений подряд в конце сезона», — приводит слова функционера на правах анонимности издание The Athletic.
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