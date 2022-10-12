Чемпион НБА: Леброна бы выбрали на драфте под вторым номером, если б там же был Вембаньяма

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон высказался о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), который, по мнению многочисленных экспертов, будет первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.



«Я не хочу сказать, что он будет лучше Леброна Джеймса. Но Леброн был бы выбран на драфте под вторым номером, если б там же был Виктор. Вот какие невероятные перспективы открываются перед ним!» — сказал Джефферсон в эфире шоу ESPN.



Ранее мыслями о Вембаньяме поделился российский защитник клуба МБА Даниил Касаткин, высказав мнение, что он будет «следующим Кевином Дюрантом».

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