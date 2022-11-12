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34 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Денвер»

34 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Денвер»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:112.

Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и совершивший восемь подборов и пять передач. В составе «Наггетс» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич – 29 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Лёгкий форвард гостей Брюс Браун стал единственным игроком из стартовых составов обеих команд, который сумел офорить дабл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов и добавив к этому 6 передач.

В следующем матче «Бостон» на выезде сразится с «Детройт Пистонс», а «Денвер» также в гостях сыграет с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
131 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Хорфорд - 21, Уильямс - 13, Притчард - 11, Уайт - 10, Корнет - 8, Хозер - 5, Смарт - 4, Брогдон, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 17, Браун - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Маррей - 14, Грин - 7, Портер - 7, Рид - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Гиллеспи, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Хиланд, Чанчар
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