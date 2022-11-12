34 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Денвер»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:112.
Лидером по результативности в этой игре стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и совершивший восемь подборов и пять передач. В составе «Наггетс» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич – 29 очков, 8 подборов и 3 передачи.
Лёгкий форвард гостей Брюс Браун стал единственным игроком из стартовых составов обеих команд, который сумел офорить дабл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов и добавив к этому 6 передач.
В следующем матче «Бостон» на выезде сразится с «Детройт Пистонс», а «Денвер» также в гостях сыграет с «Чикаго Буллз».
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