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«Майами Хит» объявил о прекращении сотрудничества со скандальным криптоспонсором

«Майами Хит» объявил о прекращении сотрудничества со скандальным криптоспонсором
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«Майами Хит» объявил о прекращении сотрудничества с криптовалютной биржей FTX, которой грозит банкротство на фоне кризиса, сообщает Bleacher Report.

FTX приобрела права на название домашней арены команды за $ 135 млн, с июня 2021 года она именовалась как FTX Arena. Сообщается, что «Майами» находится в процессе удаления логотипов и рекламы спонсора с баскетбольной площадки.

Ранее команда Формулы-1 «Мерседес» также сообщила о разрыве отношений с FTX и убрала с болидов логотипы компании.

Из-за слухов о неблагополучном финансовом положении криптобиржи FTX со счетов платформы было снято порядка $ 6 млрд. Пользователи массово начали снимать средства из-за сообщений о банкротстве компании.

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