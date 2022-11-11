«Майами» нанёс седьмое поражение кряду «Шарлотт». У Батлера и Адебайо – по дабл-даблу

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:112 в овертайме, тем самым гости потерпели уже седьмое поражение кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Хит» внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и 8 передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и 4 передачи). Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, 7 подборов и 2 передачи).

Отметим, что «Майами Хит» (5-7) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Шарлотт Хорнетс» (3-10), последнее, 15-е место.