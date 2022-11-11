«Майами» нанёс седьмое поражение кряду «Шарлотт». У Батлера и Адебайо – по дабл-даблу
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:112 в овертайме, тем самым гости потерпели уже седьмое поражение кряду.
Наиболее значимый вклад в победу «Хит» внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и 8 передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и 4 передачи). Лучшую результативность в составе «Хорнетс» продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, 7 подборов и 2 передачи).
Отметим, что «Майами Хит» (5-7) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Шарлотт Хорнетс» (3-10), последнее, 15-е место.
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 112
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Батлер - 35, Адебайо - 18, Робинсон - 14, Винсент - 12, Страс - 12, Лоури - 10, Мартин - 9, Дедмон - 7, Йович, Кэйн, Оладипо, Смит, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Шарлотт Хорнетс: Убре - 29, Розир - 22, Макдэниелс - 16, Пламли - 13, Смит - 12, Ричардс - 10, Вашингтон - 9, Букнайт - 1, Болл, Джонс, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Тор, Уильямс, Хэйворд
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