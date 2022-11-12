Перкинс назвал игрока НБА, достойного звания MVP

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что главным претендентом на звание самого ценного игрока лиги на данный момент является форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

«Джейсон Тейтум должен быть главным претендентом на звание MVP прямо сейчас! Мало того, что он в среднем набирает 31 очко за игру, так ещё и его команда стартовала в сезоне с показателем 9-3 в графе победы-поражения! Продолжай в том же духе, чёрт возьми», — написал Перкинс в своих соцсетях.

В прошлом матче «Бостон Селтикс» обыграл на домашней арене «Денвер Наггетс» со счётом 131:112. Тейтум стал самым результативным игроком встречи. В его активе 34 очка, восемь подборов и пять точных передач.

Новость по теме Перкинс: шансы Леброна стать ещё раз чемпионом в форме «Лейкерс» закончились

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?