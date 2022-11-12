Канье Уэст заявил, что Леброн и Шакил О’Нил находятся под чьим-то контролем
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Известный американский рэпер Канье Уэст заявил, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, член Зала славы, легендарный центровой Шакил О’Нил и бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли находятся под чьим-то контролем.
«Они не могут контролировать меня. Они могут контролировать Шака, Чарльза Баркли, Леброна Джеймса, Jay-Z и Бейонсе, но они не могут контролировать меня», — приводит слова Уэста Clutch Points.
Однако исполнитель не уточнил, кого имеет в виду под словом «они». Возможно, рэпер имел в виду правительство или средства массовой информации. Однако Канье признался, что «они» никогда не смогут взять под контроль его самого.
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