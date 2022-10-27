Канье Уэст: я потерял $ 2 млрд за один день

25 октября немецкий бренд аdidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за его публичных антисемитских высказываний. Известный творческий деятель также лишился партнёрства с модным брендом Balenciaga. Уэст заявил, что уже потерял $ 2 млрд, отметив, что «всё ещё жив».
Я потерял $ 2 млрд за один день. И я всё ещё жив. Я всё ещё люблю вас. Бог всё ещё любит тебя. Деньги — это не то, кто я есть. Люди — вот кто я.
Генеральный директор известного американского агентства Endeavor Ари Эмануэль недавно призвал компании прекратить вести дела с Уэстом. Бывшая жена рэпера тоже высказалась, заявив, что «говорить на языке ненависти — ненормально и непростительно».
В начале октября музыкант и творческий деятель Канье Уэст шокировал публику, надев вместе с активисткой Кэндис Оуэнс кофты с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). У Уэста одежда была чёрного цвета, у девушки — белого. После этого Канье заблокировали сразу в нескольких соцсетях за антисемитские высказывания.
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