Дрэймонд Грин объяснил, почему борьба «Уорриорз» и «Гриззлиз» не является принципиальной
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не считает, что «Мемфис Гриззлиз» можно считать принципиальным соперником для его команды.
«Нет, это далеко не так. С 2014 года по 2016-й «Клипперс» считались принципиальными соперниками «Голден Стэйт», но это не было так. Тогда мы были подающими надежды молодыми парнями. Они ничего не выиграли. То же самое касается и «Гриззлиз», так что это не обсуждается. Принципиальная борьба у нас была с «Кливлендом», – сказал Грин в интервью YouTube-каналу издания Complex.
Ранее НБА опубликовала статистику, согласно которой лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри возглавил рейтинг снайперов на старте нынешнего сезона.
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