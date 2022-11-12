Стефен Карри возглавил рейтинг по точности бросков на старте сезона, Йокич — второй

Четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри возглавил рейтинг игроков с наивысшим процентом точных бросков на старте сезона.
На втором месте оказался центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич. Замкнул топ-3 американец Кевин Хаертер из «Сакраменто Кингз».
В список попали только игроки, делающие не менее десяти попыток за матч.
1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») 69,7%
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») 67,5%
3. Кевин Хаертер («Сакраменто Кингз») 67,0%
4. Боян Богданович («Детройт Пистонс») 66,3%
5. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») 66,2%
6. Микал Бриджес («Финикс Санз») 65,6%
7. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс») 65,5%
8. Кристиан Вуд («Хьюстон Рокетс») 65,3%
9. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») 65,2%
10. Дон Митчелл («Кливленд Кавальерс») 64,9%
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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