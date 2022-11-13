Наставник УНИКСа: нас ждёт один из самых сложных матчей на этом отрезке сезона

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с пермской «Парма-Пари» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Парма-Пари» – очень хорошая и организованная команда, серьёзный соперник. В её составе собраны отличные разыгрывающие и превосходные снайперы. Их «большие» также действуют на крайне высоком уровне. Считаю, нас ждёт один из самых сложных матчей на данном отрезке сезона», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч УНИКС — «Парма-Пари» состоится завтра, 14 ноября. Начало противостояния — в 19:00 мск. Казанский клуб на данный момент занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, пермский коллектив располагается на восьмой строчке.

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