Велимир Перасович назвал сроки возращения травмированных игроков УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился подробностями относительно состояния травмированных игроков команды. По словам Велимира, в этом году едва ли стоит ожидать появления на паркете 35-летнего форварда Андрея Воронцевича. Другие травмированные игроки должны восстановиться в более короткие сроки.
«Воронцевич пропустит порядка 1,5 месяцев из-за перелома кисти. Затем приступит к лёгким тренировкам. В этом году он вряд ли выйдет на паркет.
Энтони Браун получил травму стопы на разминке перед матчем с «Минском». Ждём его возвращения в общую группу через две-три недели».
Дэрил Мэйкон вчера провёл первую [после восстановления] полноценную тренировку в общей группе. Сказал, что по-прежнему чувствует боль. Задняя поверхность бедра – неприятная травма. Сегодня мы решили заявить его на матч, чтобы Дэрил поучаствовал в разминке, почувствовал себя частью коллектива. Я не планировал его выпускать. Надеюсь, что ещё пару недель тренировок вместе с командой, и Дэрил сможет полноценно вернуться в строй. Нам его не хватает», — приводит слова Перасовича телеграм-канал «Свободный агент».
- 10 ноября 2022
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