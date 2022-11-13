Дарвин Хэм выделил положительные моменты в игре Расселла Уэстбрука

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал игру разыгрывающего Расселла Уэстбрука в последнем матче с «Сакраменто Кингз» (114:120). По мнению некоторых, баскетболист совершил ряд ошибок и принял не совсем верные решения в концовке матча, которые в некоторой степени повлияли на исход встречи. Однако Дарвин Хэм отметил и положительные моменты в игре Расса.

«У него было несколько неудачных розыгрышей, с которыми он обычно справляется. Но если бы мне пришлось сделать выбор, зная итоговый результат, я бы всё равно выпустил Расса. Он сыграл огромную роль в игре команды, попадал из-за дуги и записал на свой счёт большое количество очков. Временами он взвинчивал темп, оказывал давление в «краске», выводил парней на бросок», — приводит слова Хэма Lakers Nation.

На данный момент «Лейкерс» занимают предпоследнее место в таблице Западной конференции. На счету команды две победы и десять поражений, что является повторением худшего старта калифорнийского клуба в НБА.

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