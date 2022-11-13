Наставник «Лейкерс» объяснил провальный старт команды в этом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм назвал причины неудачного выступления команды в новом сезоне НБА. На данный момент калифорнийский клуб занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции. На счету команды две победы и десять поражений, что является повторением худшего старта «Лейкерс» в НБА.

«Было много индивидуальных ошибок: неоправданные фолы, невыполнение тренерской установки или потери мяча. Безусловно, мы как тренерский штаб должны лучше выполнять свою работу. Необходимо убедиться, что наши мысли чётко доходят до игроков и мы сможем их вывести на высокий уровень.

У нас осталось 70 игр, но в какой-то момент мы должны перестать об этом говорить. Нужно начать действовать, а результат будем оценивать потом», — цитирует Хэма Fadeaway World.

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