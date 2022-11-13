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«Очень рад за «Брулкин». Перкинс высказался по поводу отстранения Кайри Ирвинга

«Очень рад за «Брулкин». Перкинс высказался по поводу отстранения Кайри Ирвинга
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу отстранения разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс».

«Теперь я действительно очень рад за Кевина Дюранта и всех остальных игроков в этой команде! Теперь у них есть отличный лидер в лице главного тренера. А что самое главное, теперь они могут сосредоточиться на баскетболе и получать удовольствие от самой игры», — написал Перкинс в социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.

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