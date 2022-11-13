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«Минск» объявил о подписании контрактов с двумя легионерами

«Минск» объявил о подписании контрактов с двумя легионерами
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БК «Минск» подписал контракты с двумя легионерами: американцем Супримом Ханной (185 см, 28 лет) и сербом Огги Пантовичем (26 лет).

Суприм родился 17 мая 1994 года в Нью Йорке, США. В баскетбол игрок пришёл в семь лет, начинал со школьной команды. C 2013 по 2017 год играл во втором дивизионе NCAA в колледже Daemen. Выступал за украинский клуб «Прометей» (2018/2019 и 2020/2021), команду «Университет Югра-Сургут» (2021 г.).

В сезоне-2019/2020 принял участие в G-Лиге НБА, отыграл девять матчей за команду «Новосибирск», набирая в среднем за игру 16.6 очка, совершая 4.2 подбора и 4.0 передачи.

В 2022 году в сербской команде «Колубара» принял участие в 10 играх со следующей средней статистикой: очки – 14.2, подборы – 2.7, передачи – 3.6,

Пантович в прошлом сезоне выступал за Университет Анкоридж. Показатели составили 15,9 очка, 8,4 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

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