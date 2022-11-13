Дюрант рассказал о настроении Ирвинга после отстранения

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о настроении разыгрывающего Кайри Ирвинга после отстранения.
«Он ждёт с нетерпением возможности выйти на площадку. Вы знаете Кайри, он отличный игрок и любит баскетбол. Так что, надеюсь, со всем этим покончено, мы сможем забыть об этом и скоро вернуть его на паркет.
Не нам решать, когда Кайри вернётся. Мы стараемся сосредоточиться на тренировках и матчах. Когда это произойдёт, тогда и произойдёт», — приводит слова Дюранта ESPN.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.
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