«Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Йорк»

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер». Счёт встречи — 145:135 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 37 очков. У команды из Нью-Йорка больше всех очков набрал Кэмерон Реддиш — 26.

«Оклахома» (6-7) после 13 игр чемпионата занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» также провёл 13 матчей и сейчас идёт на восьмом месте Восточной конференции (6-7).