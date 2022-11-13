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«Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Йорк»

«Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Йорк»
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер». Счёт встречи — 145:135 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 37 очков. У команды из Нью-Йорка больше всех очков набрал Кэмерон Реддиш — 26.

«Оклахома» (6-7) после 13 игр чемпионата занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» также провёл 13 матчей и сейчас идёт на восьмом месте Восточной конференции (6-7).

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 145
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Реддиш - 26, Рэндл - 25, Куикли - 24, Брансон - 17, Хартенштайн - 14, Топпин - 10, Симс - 8, Роуз - 7, Барретт - 4, Арчидиаконоу, Гримс, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Робинсон, Фурнье, Хант
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Гидди - 24, Дорт - 24, Робинсон-Эрл - 17, Покушевски - 12, Джо - 8, Уильямс - 8, Мускала - 6, Манн - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Базли, Дженг, Оморуи, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
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