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51 очко Гарлэнда не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Миннесотой»

51 очко Гарлэнда не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Миннесотой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой гостей со счётом 129:124.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. Также по дабл-даблу оформили Руди Гобер (17 очков и 12 подборов) и Д'Анджело Расселл (29 очков и 12 подборов).

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 51 очко.

Таким образом, «Кливленд» потерпел четвёртое поражение подряд. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после трёх поражений подряд.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 129
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 51, Стивенс - 15, Лав - 14, Осман - 14, ЛеВерт - 13, Окоро - 8, Лопес - 5, Мобли - 4, Аллен, Дьяките, Митчелл, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 30, Таунс - 29, Принс - 19, Гобер - 15, Эдвардс - 10, Макдэниелс - 9, Ноуэлл - 9, Андерсон - 6, Маклафлин - 2, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Риверс, Рид, Форбс
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