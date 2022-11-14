51 очко Гарлэнда не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой гостей со счётом 129:124.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. Также по дабл-даблу оформили Руди Гобер (17 очков и 12 подборов) и Д'Анджело Расселл (29 очков и 12 подборов).

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 51 очко.

Таким образом, «Кливленд» потерпел четвёртое поражение подряд. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после трёх поражений подряд.