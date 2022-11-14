27 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» переиграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:115.



Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, набравший 26 очков, 22 подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который набрал 22 очка, три подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 27 очков, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 22-го номера американца Эндрю Уиггинса, который набрал 26 очков, четыре подбора и две передачи.