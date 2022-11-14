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27 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» переиграть «Сакраменто»

27 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» переиграть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:115.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, набравший 26 очков, 22 подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который набрал 22 очка, три подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 27 очков, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 22-го номера американца Эндрю Уиггинса, который набрал 26 очков, четыре подбора и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 26, Фокс - 22, Мюррэй - 21, Хаертер - 17, Монк - 12, Барнс - 9, Мету - 8, Дэвис - 5, Митчелл - 2, Деллаведова, Кета, Лайлз, Лень, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 26, Пул - 18, Томпсон - 17, Луни - 8, Грин - 6, Дивинченцо - 5, Лэмб - 5, Куминга - 3, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен
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