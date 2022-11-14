27 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» переиграть «Сакраменто»
Поделиться
В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:115.
Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, набравший 26 очков, 22 подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который набрал 22 очка, три подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 27 очков, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 22-го номера американца Эндрю Уиггинса, который набрал 26 очков, четыре подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 26, Фокс - 22, Мюррэй - 21, Хаертер - 17, Монк - 12, Барнс - 9, Мету - 8, Дэвис - 5, Митчелл - 2, Деллаведова, Кета, Лайлз, Лень, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 26, Пул - 18, Томпсон - 17, Луни - 8, Грин - 6, Дивинченцо - 5, Лэмб - 5, Куминга - 3, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
08:15
-
08:01
-
07:26
-
06:06
-
04:52
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
22:27
-
22:01
-
21:06
-
19:57
-
19:04
-
18:45
-
17:34
-
17:26
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
14:40
-
14:16
-
13:46
-
12:41
-
12:23
-
12:03
-
11:06
-
10:26
-
09:48
-
08:05
-
06:19
-
05:26
-
00:05
- 12 ноября 2022
-
22:05
-
20:55
-
18:29
-
16:57
Партнерский контент