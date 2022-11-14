«Я никогда не видел такого. Он станет большой проблемой». Адетокунбо — о Вембаньяме

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу претендента на первый пик драфта-2023.
«Будьте готов, потому что если ты не будешь готов, этот ребенок станет проблемой. Большой проблемой. Я никогда не видел такого в своей жизни. Я видел его вблизи, он был в одной команде с моим братом… Он выше, чем Руди Гоберт. Он может блокировать броски, как Руди, но бросать, как Кей Ди. Сумасшедший. У него хорошее отношение к делу. Если он останется здоровым, он будет очень хорош», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
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